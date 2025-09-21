Che brutta Forlì: crolla nella ripresa. Molle in difesa, spenta in attacco

FERRARONI CREMONA 78UNIEURO FORLì 70

FERRARONI JUVI CREMONA: Panni 24 (2/5, 6/9), McConico 11 (2/5, 2/5), Di Croce n.e. Del Cadia 4 (2/3), Fiodo n.e. La Torre, Barbante 13 (2/5, 3/3), Allinei 8 (1/3, 2/5), Vecchiola 3 (1/1, 0/2), Garrett 3 (1/1, 0/3), Bartoli 12 (5/6, 0/2), Morgillo. All.: Bechi.

UNIEURO FORLÌ: Allen 23 (7/8, 2/2), Gazzotti (0/1), Tavernelli 2, Gaspardo 11 (2/6, 2/4), Masciadri (0/1, 0/2), Del Chiaro 4 (1/2, 0/1), Aradori 4 (1/2, 0/4), Harper 20 (6/9, 2/6), Pinza, Pepe 6 (0/3, 1/7). All.: Martino.

Arbitri: Costa, Marzulli, Agnese.

Parziali: 23-25, 40-38, 59-50.

Note - T2: Cremona 16/29 (55%), Forlì 17/32 (53%); T3: Cremona 13/29 (45%), Forlì 7/26 (27%); TL: Cremona 7/10 (70%), Forlì 15/27 (56%). Rimbalzi: Cremona 34 (5 offensivi), Forlì 34 (9 offensivi). Bechi espulso per doppio fallo tecnico al 28’05’’ (50-49). Tecnico ad Allen al 27’47’’ (49-49).

Che brutta Unieuro. Forlì perde malamente a Cremona contro la Juvi, una squadra che non ha un tasso tecnico minimamente paragonabile a quello dei forlivesi, ma che ha giocatori che lottano, si sbattono, corrono, difendono e si passano bene la palla (19 assist a 6). Forlì, dopo un buon inizio in cui va avanti 0-7 e 5-12, si spegne man mano che passano i minuti e questo sia in attacco (32 punti segnati nella seconda metà e solo 25 fra secondo e terzo quarto), sia in difesa contro una Juvi che avanti 71-55 a 4’47’’ dalla fine, ha un po’ paura di vincere e segna solo 7 punti da quel momento a fine gara.

Forlì ha avuto un eccellente contributo dai due americani che in coppia hanno realizzato 43 punti, e questo nonostante i problemi di falli di Allen che ha giocato meno di 27’, ma gli italiani hanno marcato visita o quasi: Gaspardo dopo 9 punti nel primo quarto, ne ha segnati 2 nei restanti tre, dalla panchina coach Martino ha spremuto la miseria di 6 punti, senza tralasciare poi la pessima percentuale da tre e quella orrenda dalla lunetta, pur con ben 17 liberi tirati in più rispetto ai padroni di casa.

Lo sprazzo iniziale forlivese dura poco. McConico e Allinei ricuciono troppo in fretta, la gara è in equilibrio ed i biancorossi chiudono avanti la prima frazione. Panni segna 9 punti in 2’ ad inizio secondo periodo, l’attacco forlivese è improduttivo e Cremona va avanti 32-27 con un parziale di 9-2 in poco più di 2’. Forlì risponde con un 6-0 e torna avanti 32-33 anche perché Pinza si attacca a Panni e lo rende inoffensivo. Padroni di casa avanti all’intervallo di 2.

A metà terzo quarto c’è l’ultimo vantaggio forlivese sul 44-45. Il parziale Juvi negli ultimi 5’ è di 15-5 (complice un’improbabilissima bomba da 20 metri di Panni allo scadere) per il +9 Cremona. Forlì che in difesa fatica non poco, si mette a zona 2-3 ma il ritmo non cambia: Cremona piazza un 12-5 in poco più di 5’ per il +16, 71-55. Trascinata dai suoi due americani, Forlì cerca la rimonta e ci arriva vicino con Allen che sul 73-63 a 1’48’’ segna da tre e subisce fallo: 73-66 ma il libero del -6 è sbagliato. La Juvi festeggia, Forli spera che sia stata solo una giornataccia.

Stefano Benzoni