Che notte Virtus, con Vicenza per accelerare

La serie B Nazionale è un campionato senza pause. Domenica la Virtus ha giocato e vinto a Piacenza: stasera (palla a due ore 20.30) il match interno con Vicenza. Un’altra partita all’orizzonte per muovere la graduatoria a proprio favore, in questo frangente il peso specifico dei punti in palio aumenta in maniera esponenziale perché avvicina all’obiettivo che ogni squadra ha messo nel mirino dall’inizio della regular season ad oggi. La V imolese in questo momento punta all’accesso ai play in, se le cose gireranno in un certo modo, arrivare ai play off sarà l’eden più prezioso.

Il primo ostacolo da superare è Vicenza: "I veneti hanno giocato di sabato e fatto un grande risultato – racconta il tecnico Gianluigi Galetti –, oltre a un giorno in più, vivono una situazione di entusiasmo dovuta alla grande prestazione che ha portato alla vittoria con Mestre. Vicenza ha giocato stra bene, sarà una partita dove la fisicità diventerà la cosa più importante e dovremo essere pronti a questo aspetto. Loro sono una squadra dura – aggiunge il coach giallonero –, sanno tenere la gente lontana, ci aspetta un match molto difficile. Dovremo essere bravi a ricaricarci a pochi giorni dalla sfida con Piacenza. Non possiamo pensare che Masciarelli possa segnare sempre 37 punti, e per questo motivo dovrà esserci una buona distribuzione del gioco sfruttando i nostri talenti".

I gialloneri arrivano dalla netta vittoria ottenuta a Piacenza: "Ci siamo tolti una bella soddisfazione e messi al riparo da brutte situazioni per eventuali rientri di squadre da dietro. E’ stata una vittoria importantissima, ci fa girare lo sguardo davanti tenendo un occhio allo specchietto retrovisore. La Virtus ha fatto una partita di squadra, ma ha sfruttato la prestazione di Masciarelli. Non c’era Vaulet per un affaticamento muscolare ed è stato dato un grande segnale". Santiago Vaulet domenica non ha giocato per un affaticamento muscolare, il giocatore è in dubbio anche per il match di questa sera. Lo staff medico proverà a recuperarlo, ma nulla è scontato.