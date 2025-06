Cheatham chiede troppo: addio. Preso l’americano Bryson Williams

Bye bye Kwan Cheatham, welcome Bryson Williams. La Pallacanestro Reggiana ha la sua nuova ala grande titolare. Il club biancorosso ha infatti rotto gli indugi e messo a segno un acquisto che si candida ad essere una delle prime ‘perle’ della gestione Sambugaro.

Williams è infatti un giocatore che possiede una doppia dimensione interna/esterna, buona stazza (203 cm per 110 kg) e, a chi lo ha seguito attentamente, ha sempre dato la sensazione di non aver ancora espresso tutto il proprio (ottimo) potenziale avendo appena 27 anni. Gli appassionati reggiani se lo ricorderanno bene con la maglia del Petkimspor nell’ultima Basketball Champions League – chiusa a 10.3 punti e 5.4 rimbalzi di media in 27 minuti – quando fu un autentico rebus per la difesa biancorossa nella gara di andata (22 punti a referto).

"Bryson è un giocatore che ha già esperienza in Europa nonostante sia ancora giovane - ha commentato coach Priftis - Può giocare sia da quattro che da cinque ed ha la caratteristica di poter esser pericoloso sia internamente, giocando in post, che sul perimetro. Ha una fisicità importante e darà al nostro sistema più solidità nel pitturato".

Rispetto a Cheatham - che ha sparato altissimo sull’ingaggio e attende una ‘big’ giocando sul fatto che potrebbe diventare ‘italiano’ - insiste meno nel tiro da fuori (pur avendo un buon 35% da 3 in carriera), ma solo perché è complessivamente più completo e, particolare non da poco nella costruzione della squadra, costa decisamente meno.

"Sono emozionato all’idea di vivere questa nuova avventura - queste le prime parole di Williams dopo la firma - Sarà stupendo giocare davanti ad una tifoseria così calda e per un club di alto livello. Voglio raggiungere obiettivi importanti, sia individualmente che contribuendo alla crescita di squadra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare ed incontrare tutti".

Williams è nato a Fresno, in California e si è formato cestisticamente tra il college locale, Utep e Texas Tech, dove ha giocato nella Big 12 Conference. Dopo l’esperienza in G-League con gli Ontario Clippers (franchigia di sviluppo dei Los Angeles Clippers) intervallata da quella in Francia al JL Bourg, ha vestito la maglia di Bnei Herzliya in Israele, Saskatchewan Rattlers in Canada e, come noto, del Petkimspor in Turchia. Deve migliorare ai tiri liberi (siamo attorno al 65%), non è sempre continuo e non ha l’altezza adatta per fare la differenza nel ruolo al livello dell’Eurolega, ma per il campionato italiano e per le esigenze tecnico-tattiche della nuova UNA Hotels va considerato un ottimo inserimento.