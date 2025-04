Chemco Puianello cade contro Cavezzo, duello aperto con Fiorenzuola per il secondo posto

La Chemco Puianello (44) cade per 61-50 sul campo della capolista imbattuta Cavezzo (56 punti, ventotto partite vinte) e, a due turni dalla fine della regular-season, vivrà un appassionante duello a distanza con Fiorenzuola (44) per la lotta al secondo posto, in cui le gialloblù hanno il vantaggio della differenza canestri negli scontri diretti. Che non è poco.

Le castellesi hanno pagato a caro prezzo le brutte percentuali da fuori (4/24 da 3) di fronte alle difese a zona messe in campo da coach Piatti, e anche ai tiri liberi (2/12).

Chemco Puianello: Valdo n.e., Olajide 12, Bevolo 2, Manzini, Dettori 9, Dzinic 5, Raiola 2, Cherubini C. n.e., Gatti 10, Cherubini S. n.e., Boiardi 3, Ivaniuk 7. Allenatore: Giroldi.

L’Aluart Scandiano (26) torna alla vittoria, superando Cesena (28) per 60-49, in un match che ha visto le biancoblù sempre in vantaggio, grazie ad un parziale di 13-4 nel secondo quarto che ha spianato la strada.

Le romagnole hanno provato a rifarsi sotto a metà ripresa, ma Alice Fedolfi (nella foto) ed Emma Meglioli hanno guidato le compagne al successo.

Aluart Scandiano: Fedolfi 18, Soncini 4, Bini, Marino 9, Meglioli A. 3, Capelli 5, Pellacani 2, Brevini 6, Bonacini ne, Castagnetti, Meglioli E. 13. Allenatore: Cavalcabue.

Cesare Corbelli