Chemifarma Baskérs supera Angels Santarcangelo 68-56 in gara1 finale

Chemifarma Baskérs 68 Angels 56

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI: Brighi A. 9, Brighi L. 7, Fin 6, Bracci J. 10, Galarza ne, Grassi 2, Baldisserri ne, Ruscelli 7, Bracci M. 6, Rossi 18, Sampieri 5, Lombini ne. All.: Tumidei.

ANGELS: Goi 3, Giovannelli 3, Vandi 8, Ronci 6, Macaru 10, Benzi, Rossi ne, Bedetti 2, Mari 2, Frisoni, Lombardi 3, Saltykov 19. All.: Serra.

Parziali: 23-15; 36-20; 49-41.

Arbitri: Neri e Boldrini.

In un PalaDimensioneVending pieno in ogni ordine di posto (oltre 400 i presenti), i Baskérs battono gli Angels Santarcangelo per 68-56 in una gara1 di finale ben più equilibrata di quanto non dica il tabellone finale. Si tornerà in campo mercoledì a campi invertiti per gara2: chi supera la serie accede al concentramento di quattro squadre da ogni parte d’Italia, di cui tre saranno promosse in serie B interregionale.

Pronti, via: sono subito i padroni di casa a portarsi avanti nel punteggio, trascinati da un volitivo Lorenzo Brighi (6-0). Gli Angels provano a restare in scia, ma l’attacco ha le polveri bagnate, al contrario di Fin, che con due siluri dà il primo vantaggio in doppia cifra ai suoi sul 14-4 dopo 4’. Gli ospiti faticano, ma grazie alle iniziative e ai liberi di Vandi, riescono a mantenersi in linea di galleggiamento. Il secondo quarto parte con percentuali basse su entrambi i lati, ma i Baskérs sembrano subire lo spirito di iniziativa degli ospiti che, con la tripla di Macaru, si portano nuovamente sotto la doppia cifra di distacco (28-19 al 15’).

Con la difesa, gli Angels provano a reggere riempiendo egregiamente l’area, ma dall’altra parte il canestro ha il tappo (5 punti in 8’): così il siluro di Ruscelli diventa acqua nel deserto. E un circus shot di Lorenzo Brighi vale il nuovo +15 (34-19 al 18’).

Dopo la pausa lunga, però, c’è molta Santarcangelo: Macaru dall’arco e le percussioni di Saltykov riportano i clementini sotto la doppia cifra di scarto (43-34 al 27’), mentre Forlimpopoli sembra arrancare, orfana del suo leader Lorenzo Brighi uscito per infortunio. Al minuto 28, il momento peggiore dei Baskérs: il tecnico per simulazione ad Antonio Brighi dà il ‘la’ a un paio di brutti errori: Saltykov porta gli Angels addirittura sul -7. Timeout di casa, che disegna una chiamata perfetta che libera lo stesso Brighi per la tripla del nuovo +10 (49-39). Il giovane Ronci chiude il 3° quarto sul 49-41.

Fuori anche Goi (problema ad una caviglia), quella tra le due squadre diventa una guerra di trincea: due canestri di rapina di Ruscelli pesano piombo, Rossi capitalizza al massimo le sue scorribande, mentre gli ospiti non riescono più a reagire. Gara1 è dei Baskérs (31ª vittoria su 31 partite stagionali), ma mercoledì a Santarcangelo sarà battaglia.

Valerio Rustignoli