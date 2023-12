"Chiusi cerca di riagganciare il treno contro Cividale"

La San Giobbe cercherà di riagganciare il treno nella sfida di domani sera al PalaPania contro Cividale del Friuli. Si gioca alle 18, arbitrano Barbiero, Chersicla e Roca. All’andata finì 82 a 58 per la compagine friulana, grazie ad un secondo tempo da 46-29, ma da allora la situazione è cambiata radicalmente. Gli uomini allenati da Pillastrini stanno vivendo un momento di crisi ("momento molto negativo, il peggiore da quando sono qui" ha detto l’allenatore di Cividale nella consueta preview di Legapallacanestro del venerdì), i Bulls avevano dato segnali di crescita prima battendo Piacenza, poi sfiorando il colpaccio a Nardò, quindi lottando per quaranta minuti contro la capolista Fortitudo Bologna. E comunque rispetto al -24 dell’11 ottobre scorso è diverso anche l’assetto dei Bulls; in quella gara c’erano Martini e Spear, costretti successivamente a fermarsi ai box a tempo indeterminato. Adesso ci sono Ceron e Jonats, c’è una squadra con rotazioni diverse che sta crescendo ma ha bisogno di tradurre in risultati i segnali di miglioramento. E deve provare a farlo immediatamente, per non languire all’ultimo posto della graduatoria.