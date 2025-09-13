Chiusi e Mens Sana: un ottimo test. Vincono i locali, biancoverdi positivi

SAN GIOBBE

82

MENS SANA

62

SAN GIOBBE: Chapelli 7, Raffaelli 8, Bertocco 8, Natale 10, Gravaghi 16, Moreno 4, Stievano, Lorenzetti 14, Baccetti, Falorni, Rasio 13, Balducci n.e.. Allenatore Zanco.

MENS SANA: Belli 7, Pannini 5, Perin 3, Calviani 3, Yarbanga 15, Pucci 7, Ferranti 2, Moretti n.e., Nepi 8, Prosek 7, Jokic 5. Allenatore Vecchi.

CHIUSI – È andato all’Umana Chiusi lo scrimmage di lusso dell’Estra Forum: 82-62 sarebbe stato questo il punteggio complessivo con cui i Bulls avrebbero superato la Mens Sana se il tabellone non fosse stato resettati a fine di ogni quarto. 23-13, 17-17, 22-18 e 20-14 i punteggi con cui si sono chiuse le frazioni di gioco, denotando il buono stato di forma delle due squadre che lavorano, con intensità, in vista dei rispettivi esordi in campionato. I lunghi della San Giobbe hanno fatto la voce grossa in avvio di partita. La San Giobbe imponeva il proprio ritmo e scavava velocemente il solco nei confronti della Mens Sana. La Note di Siena si aggrappava a Yarbanga, ma Lorenzetti e Rasio fissavano il punteggio del primo tempino sul 23-13. Il secondo quarto è stato il momento migliore per la Mens Sana. La squadra di coach Vecchi impediva all’Umana di trovare continuità e i biancoverdi guidava le operazioni le operazioni per larghi. Mens Sana sempre in vantaggio, anche se mai oltre il possesso. La San Giobbe trovava il pareggio in estremis con un canestro di Lorenzetti. Nel terzo periodo era Chiusi ad essere più incisiva, trascinata dai canestri di Chappelli e Natale. Poco da segnalare nell’ultimo periodo. Complessivamente la San Giobbe avrebbe vinto di venti lunghezze nel punteggio complessivo ma ha sudato più del previsto contro una Mens Sana volitiva e volenterosa. Nonostante il gap di categoria. Il tour de force dei biancoverdi prosegue adesso con il back-to-back con San Miniato, avversario già oggi di un’amichevole in esterna e, domenica prossima, al Memorial Ginanneschi al PalaSclavo. Per Chiusi invece, quella con la Mens Sana era la terzultima amichevole della preseason. Un pre-campionato che si è protratto oltremodo per i Bulls, visto il rinvio della prima giornata (la partita con la Luiss Roma sarà recuperata il 26 novembre, ha detto la San Giobbe in una nota, viste le convocazioni di Gravaghi e Salvioni con la Nazionale under 23 ai mondiali 3x3).

