Chiusura con vittoria. Tortona è sconfitta

TORTONA 88 REGGIO EMILIA 95

BERTRAM DERTHONA: Vital 24, Hubb 8, Gorham 10, Manjon 9, Smith 6, Alipiev 3, Tandia 2, Baldasso 15, Biligha 4, Riisma 7. All: Fioretti

UNA HOTELS: Barford 19, Woldetensae 8, Caupain 13, Smith 2, Uglietti 8, Severini 10, Deme 2, Echenique 12, Vitali 5, Abreu, Cheatham 16 N.e: Williams. All: Priftis

Arbitri: Gonnella, Valzani, Cassina

Parziali: 21-28, 42-52; 64-73

Finisce con un successo a Tortona il precampionato della Pallacanestro Reggiana che ha sempre condotto il match. In casa biancorossa si conta un turno di riposo per Bryson Williams nella gestione dei carichi di lavoro. Primo quarto di ottima efficienza offensiva (21-28 al 10’) che prosegue anche nel secondo, arrivando al massimo vantaggio (42-52 al 20’) con una buona distribuzione di punti e responsabilità (Barford 9, Caupain, Echenique, Severini e Cheatham 8). Dall’altra parte Tortona si appoggia alla coppia d’esterni Vital e Baldasso che tiene a galla i padroni di casa con 12 punti ciascuno. Nella ripresa il divario resta a lungo immutato, prima della fiammata con cui Tortona rimonta e arriva al primo vantaggio del match (84-83), subito ribaltato da un gioco da tre di Caupain. Da lì la Una Hotels non si guarda più indietro e, grazie anche a un paio di giocate di Cheatham, chiude la gara. Top scorer è Vital con 24 punti, per i reggiani sugli scudi Barford (foto) con 19, in doppia cifra anche Cheatham (16), Echenique (12), Caupain (13 con 9 assist e 7 rimbalzi) e Severini (10 e 5 rimbalzi).

f.p.