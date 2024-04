"Ci abbiamo provato, decisivi i dettagli"

Coach Mecacci prova a spiegare la sconfitta subita sul campo di Rieti in un match in cui la Sella ha dimostrato di poter giocare alla pari contro una delle principali forze del campionato nel girone Verde e in cui alla fine a fare la differenza sono stati i dettagli. Mecacci a fine partita prova ad analizzare così il match contro i laziali: "Partita tosta come era prevedibile, con due squadre che continuano a giocasi i proprio obiettivi e provare a fare più punti possibili. Oggi la squadra ha fatto quello che ci eravamo detti di fare durante la settimana, provare a pareggiare l’energia di Rieti, che è una cosa significativa nella loro pallacanestro.

I primi due quarti probabilmente sono stati condizionati dalle nostre buone percentuali, abbiamo trovato alcuni tiri difficili, ma Rieti è rimasta lì grazie a Raucci. Poi nel secondo tempo la partita è cambiata, si è sporcata ed è diventata punto a punto. Siamo rimasti vicini fino alla fine, eravamo avanti anche a 4 minuti dalla fine, poi alla fine la gara l’ha decisa Johnson, che eravamo riusciti a limitare fino a quel momento. Peccato perché in qualche occasione potevamo fare qualcosa in più che avrebbe potuto girare il match, eravamo ancora lì ma purtroppo la partita ci è sfuggita di mano. La squadra ci ha provato ma nel punto a punto finale sono stati i dettagli a fare la differenza".