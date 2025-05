Cinciarini e Gaspardo trascinano Forlì alla vittoria in gara5 contro Cividale

Parravicini 5,5. Parte in quintetto al posto di Perkovic e nella prima parte di gara, tutto sommato, fa il suo. Poi l’intensità sale ed esce dal match, giocando solo 9’ senza più riuscire a muovere la retina (1/6 dal campo).

Cinciarini 8,5. Un’autentica macchina da guerra: segna un punto al minuto. Alla sirena è infatti a quota 20 in 20’ esatti trascorsi sul parquet, con canestri (di talento) pesantissimi. È suo il break che ‘spacca’ gara5, con 11 punti segnati in 4’35“ nella seconda frazione. Quindi ne mette 7 quando Cividale comincia a farsi pericolosa dopo la pausa lunga. Fondamentale.

Tavernelli 6. Meriterebbe mezzo voto in meno per la rimessa letteralmente regalata a Ferrari: non è da lui. Va però premiato per la partita di sacrificio e sofferenza (nemmeno un tentativo dal campo) che lo porta comunque a catturare rimbalzi (5) e mettere in ritmo i compagni (6 assist), chiudendo con 15 di valutazione.

Gaspardo 8,5. Parte colpendo dall’arco (2/3 all’intervallo) e chiude sempre a suon di triple mettendo così all’angolo gli avversari. Non si scompone, infatti, in seguito al duro colpo subìto al naso nel secondo quarto e segna bombe decisive: il 66-69 in risposta a Rota e il 75-81 a -1’15“ che fa prendere il largo a Forlì. Chiude con 21 punti e 5/9 da 3.

Pascolo 5,5. Evidente passo indietro rispetto alle precedenti uscite. L’atletismo e l’energia dei lunghi friulani sono un rebus che non riesce a risolvere: appena 5’ nel secondo tempo. A secco dal campo nonostante i quattro tentativi.

Del Chiaro 8,5. Cividale gli concede spazio e i suoi ‘piazzati’ sono un’arma decisiva, ma se la cava alla grande anche nei giochi a due in avvicinamento a canestro: termina con un ottimo 9/11 da 2. Ci mette pure una tripla di tabella (per la quale si scusa) e segna 6 dei suoi 21 punti nell’ultimo quarto. Anche 7 rimbalzi per un rotondo 21 di valutazione. Una prestazione sopraffina.

Pollone 6. Prende e restituisce gomitate, non si tira mai indietro. Più spada che fioretto, ma segna anche una tripla importante (unico canestro della sua partita) che regala il +5 a -4’55“. Per lui, 13 di plus-minus.

Harper 6,5. Tiene in mano le redini del match nel 2° quarto. Poi non segna più dal campo (solo 1/2 in lunetta) e ‘delega’ ai compagni il compito di ferire – anche in virtù del pressing friulano –, tentando solo quattro tiri. Alla fine sono 11 punti in 32’, con anche 7 rimbalzi e 5 assist, ma pure 5 perse.

Simone Casadei