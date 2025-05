Cisa Service Pontremoli conquista la salvezza in Divisione regionale 2

Al termine di una stagione costellata di alti e bassi, di avvicendamenti di allenatori e giocatori, è arrivata la tanto inseguita salvezza per la Cisa Service Pontremoli nella Divisione regionale 2. La squadra di Michele Novelli (nella foto) si è imposta in trasferta per 55-52 contro il Piombino in gara-2 dei playout dopo aver vinto gara-1. Al ’PalaTenda’ i lunigianesi hanno sempre condotto in testa, concentrati e attenti. Una vittoria di misura, costruita nei primi tre tempini (parziali 17-6, 28-19 e 43-30) con una partenza sprint (10 punti di Rocchi nel primo quarto). Solo nell’ultima frazione il Piombino ha tentato la rimonta (22-12 il parziale per i padroni di casa) portandosi a stretto contatto di capitan Ulivi e compagni. Ma proprio nel momento più complesso i gialloblù sono stati bravi a rimettere ordine e a recuperare il controllo della partita, per poi andare a prendersi la salvezza nei possessi decisivi. E’ finita in tripudio anche grazie ai tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta e che difficilmente dimenticheranno l’adrenalina provata negli ultimi minuti

Tabellino: Plaia 3, Adamo 9, Rocchi 13, Bardi 13, Morillo 8, Ulivi 3, Spagnoli 2, Mazzetti 2, Coduri 2, Montano, Fenucci, Reggiani. All. Novelli.