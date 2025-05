Unieuro Cividale 83-72, serie sul 2 a 2. Si torna in Friuli

Forlì, 18 maggio 2025 – La Pallacanestro 2.015 fa sua anche gara 4 (83-72 il finale) e impatta così sul 2-2 con Cividale, portando la serie alla ‘bella’ in Friuli. Come nel match precedente, i biancorossi prendono il largo nell’ultimo quarto e non si voltano più indietro. Gaspardo top scorer dell’incontro con 24 punti. Mercoledì si torna sul parquet per la decisiva gara5.

Forlì prova a dettare legge in avvio con Gaspardo, ma Cividale attacca bene il pitturato e quindi con Lamb prende in mano il match: 15-19 a fine primo quarto, quindi 23-39 con un break di 0-6 in apertura di secondo. L’Unieuro resta a galla con i canestri di Parravicini, poi, prima della pausa lunga, mette pure la testa avanti con le bombe di Perkovic e Tavernelli (42-40).

Nel terzo quarto si segna poco da entrambe le parti e le due squadre proseguono a braccetto. I biancorossi provano a scattare con Del Chiaro e Gaspardo, la Ueb Gesteco risponde con Redivo e Mastellari (56-58). Poi Harper si iscrive finalmente alla partita e da quel momento sale in cattedra. Segna, mette in ritmo i compagni e, unita alla grande intensità difensiva, dà il ‘la’ ad un break di 12-0 che vale l’allungo decisivo: 71-60 a 33’30”. Forlì troverà poi anche il massimo vantaggio sul +15 (83-68).