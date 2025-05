L’Unieuro Forlì cade anche in gara2 a Cividale

Forlì, 13 maggio 2025 – Forlì cade anche in gara2 a Cividale ed è ora con le spalle al muro. Gli uomini di Pillastrini si impongono per 82-74 con un’ultima frazione da 31 punti segnati, mentre i biancorossi, nonostante i 18 punti di Gaspardo e i 17 di Perkovic, riescono a farsi valere soltanto nei due quarti centrali. Venerdì si gioca gara3 all’Unieuro Arena e Cinciarini e compagni non potranno più sbagliare. La Ueb Gesteco parte ancora una volta in quinta.

L’Unieuro si sblocca infatti dopo ben 4’20”, mentre i padroni di casa mettono le ali: 9-0, quindi 17-9 e vantaggio in doppia cifra (22-12) in apertura di seconda frazione. Parravicini tiene a galla i suoi (24-20), quindi Forlì alza l’intensità e un break di 1-11 vale impatto e sorpasso griffato Pascolo (29-31).

Dopo la pausa lunga, l’asse Gaspardo-Pascolo funziona alla grande e la Pallacanestro 2.015 prova a scattare: 32-39, quindi massimo vantaggio forlivese (37-45). Cividale si sistema e riacciuffa la parità con la precisione dalla lunetta (51-51). Nell’ultimo periodo, poi, decolla: Miani e Redivo scavano il solco con un break di 15-3 che vale il +8 (69-61). Nel finale, sono inutili le bombe di Perkovic.