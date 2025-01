Civitanova. Coach Domizioli:: "Ottima la reazione della squadra»

"Mi è piaciuta la reazione della squadra: siamo andati sotto ma siamo stati capaci di recuperare e andare avanti". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, commenta la vittoria 80-64 su Recanati. "È stata – osserva – una gara in cui abbiamo giocato bene insieme, siamo stati attenti sul piano difensivo e nei momenti lucidi del matchi i ragazzi sono stati pronti". Nell’ultimo quarto lo scatto con un parziale di 33-5. "Abbiamo fatto subito un paio di recuperi importanti e iniziato a fare canestro anche da fuori, ma alla fine ritengo eccessivo il divario". La vittoria ha avuto effetti positivi non solo in classifica. "Ha dato morale e consapevolezza sapendo che dall’altra parte avevamo una squadra molto forte". Ma non c’è affatto tempo per rilassarsi. "Mancano quattro gare alla fine della prima fase – osserva il tecnico dei civitanovesi– e ci attendono tanti scontri diretti, sabato andremo a Pesaro contro la Bramante e la settimana successiva ospiteremo Roseto".