Civitanova. La Virtus proiettata all’importante fase dei playout

La Virtus si prepara per i playout in un girone da 12 formazioni composto per metà da team del girone E, quello con le marchigiane, e per l’altra metà da squadre del girone F. Sono previste 12 gare (sei di andata ed altrettante di ritorno) contro le squadre dell’altra divisione. Ogni realtà si porterà dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase. Civitanova dovrà vedersela con Palestrina, Vasto, Ferentino, San Paolo Ostiense, Pescara e Mondragone. Nell’ultima partita di regular season la Virtus è stata battuta da Ozzano in una gara ininfluente per la classifica perché gli emiliani parteciperanno ai play - in gold. Venerdì i civitanovesi sosterranno in casa verso le 18 un test con Matelica per mantenere il ritmo gara e per migliorare in vista della seconda parte di stagione che inizierà nel prossimo fine settimana. "Dobbiamo migliorare nella gestione degli ultimi 2 minuti perché in quel frangente abbiamo accusato delle difficoltà dettate anche dall’inesperienza dei miei giocatori".