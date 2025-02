Civitanova. Preziosa vittoria della Virtus contro Teramo

"È stata una partita di grande concentrazione". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, commenta il successo colto a Teramo al termine di una partita ben interpretata. Le due squadre erano appaiate al penultimo posto ed ecco che il successo acquista maggior valore considerando che i punti conquistati con chi sta lottando per mantenere la categoria saranno ereditati nei playout. La gara è terminata 67-91 con i civitanovesi che hanno ingranato le marce alte nel secondo quarto con un parziale di 14-25 che ha indirizzato la partita. Poi la squadra di Domizioli non solo è stata brava contenere il comprensibile tentativo di raddrizzare il risultato, ma addirittura ha chiuso in vantaggio (23-24) anche il terzo quarto. Nell’ultimo quarto non c’è stata partita (10-23) con i virtusini che hanno accelerato ancora. "È un successo – commenta il tecnico – che fa bene per la seconda parte della stagione". Domani la Virtus ospiterà Ozzano in una gara che non incide sulla classifica perché gli emiliani disputeranno i playoff.