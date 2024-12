Civitanova. "Virtus penalizzata da un primo quarto giocato male»

"La sconfitta nasce dal primo quarto in cui abbiamo giocato male". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, pensa alla partita a Castel San Pietro dove gli emiliani hanno chiuso 26-16 il primo parziale. "Invece – aggiunge – è stata positiva la reazione". I civitanovesi hanno avuto la forza di portare la partita al supplementare. "Quel parziale non siamo riusciti a reggerlo sul piano mentale". La partita ha lanciato un messaggio chiaro. "Andiamo incontro a gare – osserva il tecnico – in cui per vincere, specialmente in trasferta, servirà una maggiore costanza nei 40 minuti. Ora la classifica dice che siamo nei playout e per i prossimi appuntamenti di campionato ci aspetteranno gare tirate e molto combattute. Noi dobbiamo elevare l’attenzione e far sì che non cali per tutta la durata della gara". Nel fine settimana la Virtus Civitanova è attesa da una sfida complicatissima contro l’Halley Matelica e poi il campionato osserverà la sosta per la pausa natalizia.