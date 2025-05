Clevertech Montecchio vince il primo round dei playout Serie C contro Novellara

MONTECCHIO 86 NOVELLARA 82

CLEVERTECH MONTECCHIO: Romualdi ne, Perez ne, Petrolini 5, Beltrami ne, Pisi ne, Usai 7, Ramenghi 11, Vaccari 2, Germani 9, Doddi 4, Lavacchielli 23, Rovatti 25. All. Menozzi.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 15, Morini 15, Rinaldi 2, Malagoli 17, Branchini 9, Bianchini ne, Maramotti, Riccò 10, Granata 2, Gandellini 12. All. Tellini.

Arbitri: Moro di Bologna e Indrizzi di Modena.

Parziali: 20-20, 38-37, 62-61.

Va alla Clevertech Montecchio il primo atto del secondo turno dei playout di Serie C. La formazione biancoblù sfrutta al meglio il fattore campo superando Novellara al termine di 40’ in altalena, dove le due contendenti si alternano al comando per ben 19 volte.

Meglio gli ospiti in avvio (0-7 dopo 2’ di gioco), ma Montecchio ricuce grazie a Lavacchielli e all’intervallo lungo è avanti di una sola lunghezza.

Novellara torna avanti a metà del terzo periodo, con la tripla di Branchini che vede il tabellone segnare il +4 esterno sul 45-49, ma il finale è ancora tutto da scrivere: è Rovatti, MVP dell’incontro con 25 punti e 5 conclusioni pesanti, a prendere in mano i padroni di casa che toccano il +11 gestendo poi il ritorno altrui negli istanti conclusivi, col canestro di Morini che vale l’86-82 conclusivo a cinque secondi dalla sirena.

Nel prossimo fine settimana spazio a gara-2, a campi invertiti, dove Novellara deve vincere per tornare a Sant’Ilario e giocarsi la salvezza alla "bella".

red.spo.