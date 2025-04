Cmc cerca riscatto contro Viareggio nella Divisione regionale 1 di basket

Prova a rialzare la testa il Cmc che dopo tre sconfitte consecutive, questo pomeriggio alla Dogali (ore 18) ospita il Viareggio per la 12ª giornata di ritorno del campionato di basket di Divisione regionale 1. La squadra di coach Michele Bertieri non sta attraversando un buon momento e nelle ultime 6 giornate ha racimolato solo 2 punti contro il Pescia (secondo in classifica) perdendo con Cerretese, Libertas Lucca, Valdicornia, Rosignano e Pistoia. Una cinquina che ha fatto uscire i carraresi dalla griglia dei playoff (riservata alle prime 8 squadre classificate al termine della prima fase). Così oggi i biancocelesti si presentano a questo incontro in 11ª posizione con 24 punti (12 vittorie, 14 sconfitte, 1777 punti segnati, 1816 quelli subiti) mentre il Viareggio occupa la posizione numero 13 con 18 punti (9 vittorie, 17 sconfitte, 1747 fatti e 1837 subiti). All’andata il Viareggio si impose per 80-51: al momento rappresenta il peggior risultato di tutta la stagione per il Cmc. Alla fine della stagione regolare mancano solo quattro partite, otto i punti in palio e la posizione di Gabriele Campi (nella foto) e compagni potrebbe ancora migliorare anche se all’orizzonte ci sono gli incontri impegnativi a Donoratico e Calcinaia.

ma.mu.