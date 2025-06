Cmo Ozzano trionfa e conquista la promozione in serie B Interregionale

"Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai", cantava Battisti. Fuochi artificiali di gioia sul campo neutro di Verdello, dove il Cmo Ozzano passeggia sui pordenonesi di Sacile nella finale di Conference Nordest di serie C (83-42) e concretizza il più straordinario dei sogni: quello della promozione in serie B Interregionale. Una linea di arrivo storica per il club di viale 2 Giugno, capace di affermarsi nel panorama bolognese in appena 8 anni e sublimando le proprie ambizioni di un progetto giovanile con la conquista del quarto campionato italiano. Alla guida della squadra un’icona ozzanese doc come coach Federico Grandi (già protagonista coi New Flying Balls della prima promozione in B nella stagione 2017/2018), che aggiunge una nuova pietra miliare al suo palmares.

Coach Grandi, ancora lei.

"Avevo bisogno di una sfida come questa, di ripartire con nuovi stimoli e sono contento di quello che abbiamo costruito. Voglio ringraziare la società, soprattutto nelle figure dei due presidenti Luciano Fiordalisi e Mario Parenti, che hanno creduto in me fin dall’inizio"

Specie con un gruppo così giovane.

"Infatti voglio ringraziare ragazzi e staff, mai come quest’anno mi sono divertito ogni allenamento e partita. È stato un piacere andare in palestra e questa cosa fa tutta la differenza".

A chi dedica questa promozione?

"In primis ai miei figli e a mia moglie, che mi sono stati sempre vicini anche nei momenti difficili quando ero sotto stress. Ma anche al mio amico Andrea ‘Tatto’ Tattini, che purtroppo non c’è più: è la terza promozione per me, ma è la prima senza di lui. Lo sentivo di fianco a me a consigliarmi, incoraggiarmi e darmi del cretino. So che da lassù ci ha seguiti e questa è anche per lui".

Nel complesso che anno è stato per il Cmo?

"Siamo cresciuti tantissimo. La cosa più bella è stata infatti il percorso che abbiamo tracciato con una squadra così giovane: la crescita tecnica e mentale del gruppo è stata davvero importante. Ed è andata di pari passo con l’affezionarsi alla squadra da parte dei tifosi".

È un bel traguardo per una piazza così importante.

"Sì, partita dopo partita venivamo sempre più persone a vederci e questo è culminato col derby contro la Virtus Medicina. Il palazzetto così pieno non si vedeva da anni".

È stata una stagione sempre lineare?

"Diciamo che dopo un po’ di flessione a marzo ci siamo rimessi sui binari e ne siamo usciti con maggiore determinazione per andarci a prendere il campionato. Ci serviva per fare uno step in più e compattarci".

Com’è stata la finale di Conference?

"La partita non è mai stata in discussione, c’era un gap importante fra noi e loro sia a livello tecnico sia fisico. Ma è una vittoria meritata. Lo scoglio più grosso sono state le semifinali regionali con la Francesco Francia e la finale contro la Virtus Medicina, la squadra da battere e molto forte: sono venute due partite di spessore, alzando il livello di gioco. A questo proposito, saluto calorosamente coach ‘Bidi’ Bettazzi, al quale faccio l’in bocca al lupo per la sfida personale che sta affrontando. La sua è una lezione di vita, umanità e valori".