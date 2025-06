Cmp Granarolo: stop alla Serie C per ristrutturazione e focus su giovani e basket femminile

Si è conclusa dopo appena un anno, e con l’uscita ai quarti di finale, l’avventura in serie C della Cmp Granarolo (club nato a maggio 2024 dall’accordo di acquisizione tra le due società Granarolo Basket e Village Granarolo e il numero uno della Cmp Global Cristian Manuel Perez), che tramite una nota redatta giovedì scorso ha annunciato un cambiamento significativo. "Granarolo Basket, Village Granarolo e Cmp Global – si legge nel comunicato – annunciano congiuntamente una decisione importante per la prossima stagione sportiva. In considerazione della ristrutturazione del nostro palazzetto, che rappresenta una priorità strategica per garantire un futuro sostenibile e all’avanguardia per le nostre società sportive, abbiamo deciso consapevolmente di non iscrivere la nostra squadra alla categoria C maschile per la stagione 2025/2026".

Una scelta, quella del club di via Roma 32, che nasce dalla volontà di orientare le risorse economiche e sportive in altro luogo, in attesa di riavere il palasport e con l’obiettivo, soprattutto, di costruire il futuro prossimo con nuove ambizioni e una progettualità dal basso. Da qui il desiderio infatti di fare all-in sulla composita sfera giovanile, uno dei fiori all’occhiello di Granarolo, consolidandone ogni aspetto.

Si legge ancora nel documento: "Sostenere e potenziare tutte le categorie giovanili: crediamo fermamente che il futuro del basket passi attraverso il supporto e l’investimento nei giovani talenti. Vogliamo creare un ecosistema sportivo che possa ispirare e formare le nuove generazioni, offrendo loro strutture, allenamenti e opportunità di crescita al massimo delle nostre possibilità".

Ma non è tutto. I tre club, che al di là della joint venture hanno mantenuto la propria storia e percorso sportivo in tre campionati differenti, punteranno maggiormente sul basket femminile: "Investire sulle quote rosa: desideriamo dare un segnale chiaro del nostro impegno verso lo sviluppo del basket femminile. Siamo convinti che il basket debba essere uno sport sempre più inclusivo, capace di valorizzare il talento senza distinzioni di genere. La decisione di non iscriverci alla categoria C maschile rappresenta un passo indietro solo apparente. È, in realtà, una scelta strategica che ci permetterà di riorganizzarci per ripartire con maggiore forza e determinazione, pronti a risalire la scala delle competizioni con basi più solide".

