Coach Belletti. "Abbiamo stretto i denti e ottenuto un gran risultato

"L’unica cosa che contava era vincere, molto più delle ottime prestazioni che avevamo fatto senza però concretizzarle in punti". Questo il primo commento a caldo di coach Michele Belletti dopo la vittoria del suo Costone su Casale Monferrato.

"Faccio i complimenti alla mia squadra – ha detto ancora l’allenatore del Vismederi –, così come li faccio a Nasello che ha stretto i denti e accelerato il recupero. Complimenti anche allo staff medico che, con un lavoro super, ha anticipato di molto il suo recupero proprio per poterci giocare le nostre ultime chance. Ringrazio anche capitan Bruttini che sta giocando senza allenarsi per questo fastidio forte che ha tra caviglia e tibia".

"Abbiamo stretto i denti e portato a casa un risultato importante. In spogliatoio ci siamo detti di non guardare più la classifica ma pensare di partita in partita – ha detto ancora Belletti –. Pensiamo già a Oleggio: sarà importante vincere anche quella partita, per noi è come se i playoff fossero già iniziati. In questa seconda fase siamo stati poco fortunati, abbiamo sbattuto sui nostri limiti e perso partite dopo essere rimontati – ha concluso il coach gialloverde –. Però io sono contento dei miei e adesso testa bassa e pensiamo alla prossima".