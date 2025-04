Coach Benedetto: "Ferrara pronta per i playoff, puntiamo alla vittoria del campionato"

"Era una partita che ci doveva preparare ai playoff, l’abbiamo affrontata al meglio e adesso ci proiettiamo verso un nuovo campionato". Coach Giovanni Benedetto non può che essere soddisfatto della prova dei suoi, e guarda già avanti in ottica post season: fra sei giorni si comincia, alla Bondi Arena arriverà Oderzo per gara uno dei quarti. "Dobbiamo abituarci a questo tipo di partite, in casa siamo sicuramente cresciuti tanto e questo è un aspetto che ci fa stare sereni. Nei playoff sappiamo che dovremo vincere in trasferta, partiamo dal secondo posto e quindi, almeno in finale, avremo bisogno di un colpaccio fuori casa.

Noi non ci nascondiamo, vogliamo vincere questo campionato: lo abbiamo sempre detto, anche nei momenti più complicati. Vogliamo far sì che il prossimo anno Ferrara non si trovi più in questa categoria, abbiamo un pubblico meraviglioso che ci sostiene e tanti amici in giro per l’Italia che tifano per noi anche se non sono del posto. Mi sembra giusto spendere una parola per Chessari, per tanto tempo ha sofferto perché non era a posto fisicamente, ma noi lo abbiamo aspettato ed ora che sta meglio il suo contributo è preziosissimo.

L’emblema di questa squadra è lui, la forza di un gruppo che nelle difficoltà non ha mai mollato: ora arriva quello per cui ci siamo preparati durante tutta la stagione, ci arriviamo in fiducia e consapevoli che questo campionato vogliamo vincerlo a tutti i costi".

Mirino puntato, il countdown è partito: domenica sarà tempo di playoff.

j.c.