Coach Benedetto: "Questa era come una gara playoff». "Tra tante difficoltà, questo gruppo c’è»

"Alleno un gruppo che ogni domenica, nonostante tutti i problemi che stiamo avendo, vuole dimostrare di arrivare fino in fondo". Coach Giovanni Benedetto elogia i suoi ragazzi dopo l’impresa di Jesolo arrivata dopo un supplementare, ma soprattutto dopo 3-4 giorni in cui la squadra non è praticamente mai riuscita ad allenarsi, colpita da una sindrome influenzale che ha messo ko la gran parte dei giocatori.

L’Adamant è andata oltre ai malanni stagionali, mettendo in campo un grande sforzo fisico e tanto attaccamento alla maglia: "È stata una partita tirata, dove entrambe le squadre si giocavano tanto – l’analisi di Benedetto –, praticamente era l’unica sfida che contava qualcosa in questa ultima giornata. Jesolo ha giocato una buona gara, mi spiace che rimangano fuori dai play-in, noi probabilmente siamo stati un po’ più fortunati e bravi. Ai miei ragazzi, prima della palla a due, ho detto che questa era una partita da playoff: la squadra sta dimostrando di essere pronta per questo tipo di battaglie, noi siamo una squadra da fioretto ma anche da spada. Ora ci godiamo due giorni pieni di riposo, ne abbiamo tutti bisogno, poi ci ritroveremo in palestra mercoledì".

Ancora non ci sono ufficialità sulla classifica dei play-in, ma non essendosi presentata per la seconda volta consecutiva è ormai chiaro che Valsugana verrà esclusa dal campionato, facendo così spazio a Gorizia, che entra nelle prime sei in virtù degli scontri diretti a favore nei confronti di Jesolo.

Ne beneficia così l’Adamant, che si porta dietro i 4 punti fatti con Monfalcone, Oderzo e Gorizia e i 2 con la Virtus Padova partendo dietro solo a Pordenone. Un bottino positivo, sicuramente più di quello dello scorso anno, che Ferrara dovrà far fruttare nei play-in.

j.c.