Coach Benedetto: "Se siamo questi, sarà dura batterci». "Settima vittoria di fila. Ora cambiato marcia»

C’è soddisfazione in casa Adamant per la bella vittoria contro Mantova, che vale l’aggancio al primo posto in classifica vista la contemporanea sconfitta in vetta di Pordenone. Coach Benedetto analizza il successo dei suoi, arrivati al settimo centro di fila: "Era un bel test per noi, gli Stings hanno condotto il loro girone per lungo tempo, e solo nelle ultime giornate hanno perso terreno. Sono una squadra intensa che gioca in velocità, noi siamo stati bravi a limitare le incursioni di Boudet, mentre potevamo fare meglio su Verri. La squadra è stata brava a reagire all’assenza di Ballabio e pure Marchini non stava benissimo, faccio i complimenti a Santiago perché ha gestito bene il ritmo in cabina di regia. Siamo alla settima vittoria consecutiva, nell’ultimo mese e mezzo abbiamo cambiato marcia: se la sconfitta con Pordenone prima di Natale ci è servita a farci maturare, allora col senno di poi la digerisco più facilmente. Se riusciamo ad essere questi fino alla fine della stagione, questa squadra difficilmente potrà perdere partite: certo, l’inciampo potrà capitare, ma ora abbiamo raggiunto una solidità che ci fa stare sereni". Nell’immediato post partita c’era però un po’ di preoccupazione per le condizioni di Ballabio, uscito malconcio nel corso del secondo quarto per una botta al ginocchio: la speranza è che non sia nulla di grave, in queste ore si effettuerrano gli esami diagnostici del caso per capire l’entità dell’infortunio del play biancazzurro. Un altro stop non ci vorrebbe, perché l’Adamant col "24" in campo è tutta un’altra squadra: e sabato si torna già in campo nella tana di Pizzighettone, autrice del primo upset della seconda fase dopo aver battuto la capolista Pordenone. Benedetto conta di avere il suo regista a disposizione, ne sapremo di più in queste ore.

j.c.