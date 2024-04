Coach benedetto. "Stiamo crescendo sul piano mentale»

"L’abbiamo vinta due volte, è un successo che certifica la nostra crescita anche sul piano mentale". E’ un coach Giovanni Benedetto abbastanza stravolto in viso, ma ancora con l’adrenalina in corpo, quello che commenta la vittoria della sua Ferrara Basket contro la Gardonese: due punti che valgono l’accesso matematico ai playoff per i biancazzurri. "Sapevamo benissimo che sarebbe stata una partita brutta, sporca e cattiva – le parole del tecnico calabrese –, sono contento perché per la prima volta dal mio arrivo siamo riusciti a vincere una gara punto a punto. Se non avessimo concesso 19 rimbalzi offensivi probabilmente l’avremmo portata a casa più agevolmente, ma non dimentichiamoci che abbiamo dovuto fare a meno di tre lunghi, e queste assenze le abbiamo pagate. La Gardonese ci ha sempre creato fastidi, bisognava portarla a casa e così abbiamo fatto".