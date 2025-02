Coach Betti. "Ora è importante imparare dai tanti errori commessi»

Una sconfitta che fa malissimo quella nel derby per una squadra che in questo girone ha gettato alle ortiche tantissimi punti e che adesso deve rimboccarsi le maniche per giocarsi una salvezza tutta da conquistare. "Oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi – dice un amareggiato Betti –. Abbiamo giocato una partita di alto livello così come ha fatto il Costone. Sono partite che vengono decise dagli episodi. Ovvio che quando sei a +12 a cinque minuti dalla fine ci prendi gusto. Ma il Costone ha dei signori giocatori che hanno segnato dei grandi canestri. Noi siamo stati bravi per molto tempo in difesa ma i nostri avversari nel momento decisivo ci hanno punito. Peccato perché eravamo tornati sotto di due e abbiamo avuto l’ultimo tiro ma non è andata".

Adesso però non c’è tempo per lo scoramento e lo sconforto. Inizia tra due settimane il girone che vale la salvezza diretta senza passare dai playoff. "Ci prepareremo bene per conquistare il nostro obbiettivo – ammette Betti – per una seconda fase che ci porterà anche molto lontano dalla Toscana. Dobbiamo restare sul pezzo e proseguire nel nostro percorso senza buttare via tutto ciò che abbiamo fatto perché siamo arrivati a giocarci l’accesso alla seconda fase fino a due secondi dalla fine dell’ultima partita".

Innegabile però che le occasioni gettate al vento sono state molteplici. Dalle ultime contro Quarrata ed appunto Costone a quella di Arezzo quando fu concessa la differenze canestri a favore all’ultimo possesso con la palla in mano. "Sicuramente dobbiamo imparare dagli errori. Ce ne sono stati tanti, anche oggi quando abbiamo perso la palla sulla rimessa".

g.d.l.