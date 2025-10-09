Coach Cioni miglior allenatore. Premiato per i risultati e la ’fedeltà’

Non poteva iniziare meglio la stagione dell’Use Rosa e del suo allenatore Alessio Cioni. Nel primo weekend ufficiale di campionato, infatti, prima il tecnico di Castelfiorentino ha ricevuto il premio come miglior allenatore del girone A di serie A2 della scorsa stagione e poi la Scotti ha espugnato Milano con un eloquente più venti. A consegnare il riconoscimento, durante la serata degli Oscar LBF 2025 di Brescia, è il nuovo tecnico della Nazionale femminile (bronzo ai recenti Europei) Antonio Capobianco. Un premio non solo ai risultati, la storica vittoria della Coppa Italia dello scorso marzo, ma anche alla fedeltà ad una panchina sulla quale Cioni siede ormai da ben sedici stagioni. In questo lasso di tempo, specie dopo la promozione nella massima categoria, le ‘sirene’ di altre ambiziose piazze non sono mancate ma la scelta è stata sempre quella di restare a Empoli e lavorare giorno dopo giorno non solo alla prima squadra, ma anche alla crescita di tutto il movimento che ha raggiunto numeri importanti e che trova conferma anche nella presenza ormai costante in serie A1 prima ed A2 dopo di ragazze provenienti dal vivaio.

"Nel corso della sua permanenza in panchina Empoli ha conquistato l’A1, ha giocato la Coppa Italia della massima serie, ha ottenuto i migliori risultati al femminile della sua storia. La Coppa Italia di A2 è stato il sigillo di un lavoro eccezionale, in tre giorni in cui l’Use ha giocato un basket spettacolare e moderno". Questa la motivazione che ha porta la Lega ha conferirgli il premio. Soddisfazioni che sono proseguite nel debutto stagionale in campionato, battendo 53-73 a domicilio il neo promosso Milano Stars. "L’esordio non è mai facile – ha commentato proprio coach Alessio Cioni – e lo abbiamo potuto vedere nella prima metà di partita nella quale abbiamo faticato a trovare ritmo in attacco. Poi siamo venute fuori alla distanza grazie anche all’intensità difensiva che è stata costante per tutti e quaranta i minuti e che ci ha permesso di trovare il giusto ritmo. Sono contento perché non era facile anche per problemi nel reparto lunghe come l’assenza di Ndiaye e l’infortunio a Manetti che ci hanno limitato le rotazioni in quel settore".

Adesso, però, è già tempo di guardare alla prossima sfida, quella di sabato prossimo al Pala Sammontana, contro la Virtus Cagliari che per esigenza di rientro delle sarde si disputerà alle 16. "La cosa che mi lascia ben sperare – prosegue – è la prova di carattere delle ragazze. Hanno giocato con la faccia giusta, quella che dobbiamo avere in tutte le partite, ed anche le nuove hanno dato ottime risposte. Ora testa a sabato prossimo quando arriverà a farci visita Cagliari, nella speranza di recuperare le nostre lunghe. Sarà importante averle nella condizione migliore contro una squadra del genere. Naturalmente, piedi per terra, testa bassa e lavorare. Noi avremo sempre bisogno di queste prestazioni difensive per portare a casa le vittorie, magari con l’apporto del pubblico che per noi è molto importante".