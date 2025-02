Coach dell’agnello. "Abbiamo dato tutto, ma poco attenti sul loro tiro da tre»

Sandro Dell’Agnello commenta la prova della sua Rbr, superata e battuta negli ultimi minuti dall’Urania Milano. Una gara con due assenti, Tomassini e Simioni, e con un finale con tanti altri acciaccati. Clamoroso il dispendio di energie. "Abbiamo dato fondo a tutto quello che avevamo dentro – spiega il capoallenatore biancorosso –. A tutte le energie e anche per quanto riguarda ogni situazione tecnica in campo. Sicuramente avremmo dovuto stare più attenti al tiro da tre di Milano, è una loro peculiarità e ne hanno fatto buon uso. Non siamo stati sufficientemente attenti e ci hanno punito, basta guardare la loro percentuale (16/27, 59%). Per noi è un momento abbastanza particolare. Dovevamo dare una risposta, prima di tutto a noi stessi e poi a chi ci segue, alla società, ai tifosi. Questa risposta c’è stata. Dispiace per la sconfitta, a un certo punto credevamo veramente di poterla portare a casa. Il tutto senza nulla togliere ai meriti di Milano".