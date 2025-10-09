Coach dell’agnello. "Altro primo tempo da dimenticare. Serve più umiltà»

Mastica amaro, amarissimo, coach Sandro Dell’Agnello nel post partita del ko con Bergamo. Una sconfitta per cui "non siamo affatto contenti", usa un eufemismo l’allenatore biancorosso. "È la seconda partita diseguito dopo Rieti in cui facciamo un primo tempo troppo soft, sotto ogni punto di vista. Un primo tempo senza aggressività e cattiveria. Sembra anche senza voglia – stringe i denti Dell’Agnello –. E’ evidente che c’è qualche punto su cui non riesco a farmi capire dai miei ragazzi. I giocatori devono fare di più rispetto ai primi minuti di oggi e di Rieti, che hanno condizionato pesantemente il risultato". Come solo 51 punti subiti in 20’ possono fare. "Le mie squadre hanno sempre avuto una difesa efficace, ma quest’anno siamo altalenanti e dobbiamo capire perché. Allora ci mettiamo dentro anche un po’ di presunzione". Un peccato che la Blu Basket non ha perdonato. "Bergamo ha invece cinque giocatori che hanno giocato in A1 – ricorda il coach della Dole – e secondo me ci voleva un po’ più di umiltà da parte nostra. Questo campionato richiede il massimo sforzo in ogni partita e questo concetto devo trasmetterlo il prima possibile ai giocatori". E riguardo a un Robinson tutt’altro che brillante, però, Dell’Agnello non ha dubbi: "Io non faccio il parrucchiere, non devo tagliare ma cucire e su un singolo non si può fare un ragionamento superficiale sulla base di una o due partite".