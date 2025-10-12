Coach Dimitris Priftis. "In trasferta voglio più equilibrio rispetto a due stagioni fa. Giocare alle 12? Meglio così»

È la nostra prima gara in trasferta oltre che l’inizio di un periodo molto intenso. Giocheremo tante partite da qui alla pausa per le nazionali (24 novembre, ndr) - questo il commento di coach Priftis in vista della trasferta di domani - Sappiamo che quella con Cantù sarà una partita molto difficile e in cui l’aspetto mentale avrà una parte molto importante: noi siamo reduci da una vittoria, mentre loro da una serata davvero negativa (-40 contro Trento, ndr) e per l’idea che mi ero fatto nella preseason è stata davvero inaspettata. Quindi, ancor prima di parlare di basket, dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente per fronteggiare un gruppo che scenderà in battaglia’.

Coach Priftis, com’è andata la settimana? Sono tutti a disposizione?

"Abbiamo avuto la possibilità e il tempo di allenarci e di lavorare su alcune cose che dobbiamo migliorare. C’è qualche acciacco che andrà gestito, ma al momento sono tutti disponibili".

Che tipo di squadra è Cantù? "Giocano ad alto ritmo, hanno alcuni buoni tiratori e altri invece che giocano di fisico. Sarà molto importante per noi il controllo dei rimbalzi e non concedergli canestri facili in transizione".

Coach Brienza utilizza molto il pick and roll per creare soluzioni offensive.

"Sì, creano effettivamente tanto con il pick and roll, ma hanno anche alcune mosse tattiche abbastanza sagaci e possono fare scelte diverse nel ruolo di ‘quattro’. Dovremo adattarci molto velocemente a questo".

Il fatto di giocare a mezzogiorno, quindi da un orario insolito, può creare qualche difficoltà in più a livello di ritmo biologico?

"Non credo, lo abbiamo già fatto in passato (contro Napoli, per esempio, e arrivò una vittoria, ndr) ed è una cosa che abbiamo chiesto noi, perché poi dovremo affrontare un viaggio nei giorni successivi (mercoledì è in scaletta l’esordio in Fiba Europe a Digione, ndr). Quindi è meglio giocare presto. Noi poi di solito ci alleniamo proprio a quell’ora, così come fanno molte altre squadre".

Cosa si aspetta dalla squadra di quest’anno? Due anni fa il PalaBigi era un fortino, ma in trasferta arrivavano delle sonore imbarcate…

"Anch’io sono molto curioso di capire che tipo di squadra potremo essere in futuro. Dobbiamo giocare queste prime partite e capire come si reagisce lontano dal PalaBigi. Mi piacerebbe avere una squadra con più equilibrio rispetto a quella della prima stagione che era completamente sbilanciata tra il rendimento in casa e quello in trasferta".

Francesco Pioppi