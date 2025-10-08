Coach Domizioli plaude la B-Chem: "Una vittoria nata da un’ottima difesa"

"Sono soddisfatto per l’energia e l’attenzione mostrate dalla squadra in campo". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, sottolinea gli aspetti che gli sono piaciuti della vittoria (83-54) su Bisceglie nel secondo turno della B di basket interregionale. "I ragazzi – spiega – erano desiderosi di fare una bella prova in casa, sono stati molto attenti e determinati unitamente ad avere avuto un importante approccio difensivo: è stata una bella prova corale". Civitanova ha iniziato bene il cammino vincendo all’esordio a Pescara. "Queste due gare – osserva Domizioli – hanno in comune l’atteggiamento difensivo, poi ogni gara è una storia a sé, ma non si può fare a meno di un buona performance sul piano difensivo". Comunque sia in attacco la squadra si è fatta valere. "Le percentuali ci hanno dato una buona mano, ma occorre restare con i piedi per terra: siamo una squadra molto giovane chiamata a fare tanti passi in un percorso obiettivamente lungo". Domenica è uscito Liberati e il giocatore si sottoporrà ad accertamenti. È stata una bella domenica in un palas con tanti spettatori. "Un bel colpo d’occhio vedere così tanta gente, molte famiglie in un palas rinnovato". Ora a Civitanova si volta pagina: si iniziano a gettare le basi per la gara contro il Valdiceppo.