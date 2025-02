Coach Evangelisti. "In questo momento il nostro pensiero è tutto per Marco»

La partita, nonostante la grande impresa rossoblù, passa assolutamente in secondo piano anche per coach Evangelisti che rivolge il suo primo pensiero a Marco Braccagni. "Aldilà della partita di basket che oggi al momento mi interessa il giusto vorrei sapere di Marco Braccagni perché come avete visto ha preso un colpo alla testa e il pensiero va sicuramente a lui e ora ci informiamo subito sulle sue condizioni di salute che sono prioritarie su tutto il resto. I ragazzi sono stati eccezionali perché venire a vincere una partita così senza Bartoletti con il dito steccato e con Braccagni che si è fatto male negli ultimi cinque minuti, in una partita in cui dobbiamo stare 20 minuti fermi prima di ripartire, recuperando da sotto 10 e riuscire a vincere penso dica tutto quindi adesso abbiamo la per rimettersi a posto un attimo anche a livello fisico e poi affronteremo la seconda fase. Penso che sette vittorie nelle ultime nove partite dicono tutto, siamo migliorati e non abbiamo più i cali".