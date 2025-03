Coach Evangelisti. "Una grande prova. Siamo cresciuti e ora avanti così»

Coach Marco Evangelisti è veramente molto soddisfatto al termine della grande vittoria della sua Stosa in quel di Gallarate, un successo che consente ai rossoblu di agganciare la prima posizione della classifica del play in out. "È stata veramente una grandissima prestazione da parte di tutti - commenta il coach - ognuno ha dato il suo contributo. Loro sono una squadra che nasce per provare a vincere questo campionato perché i nomi che hanno sono sicuramente di una categoria superiore, hanno fatto tanti cambiamenti ma siamo stati bravissimi noi a non mollare per 40 minuti. Merito nostro anche perché loro hanno provato a rientrare fino all’ultimo momento, ma siamo riusciti con la testa a risolvere le situazioni a prendere falli e a segnare da sotto portandola a casa. È una vittoria di squadra - conclude Evangelisti- perché ognuno ha dato il contributo. Siamo veramente cresciuti tanto e dobbiamo continuare così pensando già alla prossima sfida".