Coach ferrari. "Non abbiamo ‘letto’ in maniera giusta i momenti della gara»

Mattia Ferrari non può certo essere soddisfatto della sconfitta con Cento ma commenta con lucidità il ko. "È stata una partita di alto livello, considerando che siamo a inizio campionato – dice il coach –. Una gara intensa tecnica, con canestri di difficile fattura. Un match che avremmo potuto vincere, ma Cento è stata più cinica. Noi? 22 tiri in più, 14 rimbalzi in attacco, tanta energia messa sul parquet. Abbiamo continuato a macinare, ma siamo stati confusi e non l’abbiamo mai presa in mano. In questo c’è stata mancanza di capacità di leggere i momenti della partita, qualche sbavatura ci ha condannato". Come si cura la mancanza di cinismo? "Non conosco particolari ricette, a parte lavorare forte in palestra. La classifica? Finché non finisce il girone d’andata non la giudico. Logico che penso a perché vinciamo e perdiamo. Il mio compito è allenare la squadra per metterci nella condizione migliore per competere".