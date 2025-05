Coach Giovanni Benedetto guida Ferrara alla finale: due vittorie dal traguardo

Uno dei principali artefici della cavalcata di Ferrara non può che essere coach Giovanni Benedetto (nella foto), esperto di promozioni e nocchiero di un gruppo che ha plasmato a sua immagine e somiglianza sin dal raduno di metà agosto. "Ce la meritavamo questa finale, abbiamo giocato contro una grande squadra – le sue parole –, tecnicamente la Sangiorgese ci aveva sempre creato dei problemi. Forse nella doppia sfida siamo stati un po’ più bravi di loro, abbiamo mantenuto la giusta tranquillità nel momento in cui la gara stava prendendo una direzione opposta alla nostra, aspettando il momento giusto per riagguantarla. Ero soddisfatto pure della gestione degli ultimi possessi dei tempi regolamentari, quando gli arbitri hanno optato per alcune scelte che forse ci hanno penalizzato: ma detto questo, sono stati bravi anche loro, non era una partita facile da dirigere. La verità è che la partita la dovevano decidere i giocatori in campo, e così è stato nel supplementare: siamo stati decisamente più lucidi nei momenti più importanti, bravi a gestire i palloni determinanti. Sono contento, inutile negarlo, andiamo in finale e ora ci mancano due vittorie per raggiungere il nostro traguardo". E l’abbraccio del giovane Tio al suo coach, durante l’intervista nel post gara, sembra più un ringraziamento "da figlio a padre" piuttosto che da giocatore ad allenatore.