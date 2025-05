Coach Martino: "Gara4 all'Unieuro Arena sarà decisiva nei playoff"

"Ora siamo tutti concentrati su una gara4 da affrontare con la stessa voglia e determinazione con cui stiamo giocando questa serie, convinti del fatto che l’Unieuro Arena ci darà la spinta necessaria per vincere la partita": suona così la carica coach Antimo Martino. "È una serie equilibrata che come avviene nei playoff – aggiunge – è aumentata in termini d’intensità e di numero di contatti. Mi aspetto un’altra partita equilibrata e molto dura sportivamente parlando. L’importante è che, com’è successo sia nella nostra sconfitta di gara1 che nella nostra vittoria di gara3, il gioco venga pulito da situazioni che poco c’entrano con una partita di pallacanestro". Sarà anche una bella sfida a distanza tra due dei più preparati allenatori della categoria: dopo l’espulsione di giovedì sera sanzionata dal Giudice sportivo con una giornata di squalifica, coach Stefano Pillastrini dovrebbe essere comunque in panchina previa commutazione della stessa, nella gara che potrebbe decidere le sorti dell’intera stagione per le due formazioni.

v. r.