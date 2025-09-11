Coach martino. "Ravenna è speciale. Importante esserci»

"Per me è speciale essere qui a Ravenna, dove ho trascorso 4 anni molto belli". Così coach Antimo Martino ha esordito ieri in municipio a Ravenna, nella presentazione della Supercoppa. E dopo un saluto a Giorgio Bottaro, oggi presidente del Basket Ravenna ("ha creduto per la prima volta in me come capoallenatore"), entra nel significato specifico della manifestazione per i biancorossi: "Siamo molto orgogliosi di essere in Supercoppa, per il secondo anno consecutivo. È importante presenziare a queste occasioni per la nostra società. Vogliamo cercare di dare il massimo e avere i primi riscontri in un contesto ufficiale".

L’avversaria, come ai playoff 2025 e una settimana fa al torneo di Lignano Sabbiadoro, è Cividale: "C’è una conoscenza reciproca importante".

Anche il capitano Riccardo Tavernelli ha fatto il punto, "dopo un mese di conoscenza in campo e fuori": secondo il play, "abbiamo aggiunto pericolosità sul perimetro, con giocatori come Kadeem Allen e Pietro Aradori, che sa far canestro in molti modi".