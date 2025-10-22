Coach Martino saldo nonostante la crisi. Un pivot sul mercato? Per ora Forlì aspetta

La sconfitta 86-75 a Cento è stata fatale ad Alex Finelli (fu il coach della FulgorLibertas targata Boccio): arrivati alla 6ª giornata, Roseto è stata così la seconda squadra a cambiare panchina in questa stagione, affidandola all’assistente Nando Francani. Alla 5ª si era mossa Scafati, che è salita a Forlì col vice Alberto Mazzetti al posto di Alessandro Crotti. La notizia rimbalzata dall’Abruzzo desta un brivido perché Roseto condivide l’ultima posizione con Urania Milano, Ruvo di Puglia (che però ha appena conquistato la sua prima vittoria) e anche Forlì. La società neopromossa scrive di aver compiuto "un’attenta valutazione della situazione sportiva e degli obiettivi stagionali".

Rischia anche coach Antimo Martino, che ha lo stesso ruolino di marcia di Finelli ed è atteso da una trasferta difficilissima, sabato, in casa della capolista Brindisi? No. Da questo punto di vista la panchina è decisamente più solida: nonostante alcuni errori sul mercato, a suo favore il tecnico vanta gli splendidi risultati dei suoi primi tre anni a Forlì. Finale promozione, due semifinali, Coppa Italia vinta. Come ha ricordato lui stesso, in ogni stagione c’è sempre stato almeno un momento di difficoltà e la sua Forlì ne è sempre venuta fuori migliore. Contro Scafati si è vista una squadra decisamente più combattiva di quella travolta a Rieti o in casa contro Cividale. Per questa ragione, nessuno in casa Pallacanestro 2.015 immagina (almeno finora) di sostituire la guida tecnica.

Per quello che riguarda il mercato, la posizione della società è simile anche se non del tutto uguale. "Pensiamo che i nostri giocatori non abbiano smesso di fare ciò che hanno fatto per tutta la carriera", è la sintesi di coach Martino. Tradotto: si confida in un gruppo la cui cifra tecnica non vale decisamente le ultime posizioni. Per cui no, al momento non si vedono innesti o sostituzioni in prospettiva. Anche se certamente né lo staff tecnico né i soci sono soddisfatti di ciò che hanno visto finora.

Se si dovesse intervenire, sarebbe piuttosto logico farlo sul settore lunghi: Martino si è arrabbiato spesso platealmente, in campo, con il pivot Angelo Del Chiaro (5 punti e 3,75 rimbalzi di media). Allo stesso tempo, Gazzotti non sta andando meglio (2,5 punti e 4,8 rimbalzi). Siccome i problemi sono soprattutto nelle vicinanze del ferro, sia in attacco sia in difesa, consideriamo per ora solo i pivot. Ci sarebbe la possibilità di rinforzare il reparto?

Dal punto di vista regolamentare, fino al 23 aprile ogni società può effettuare fino a 4 movimenti. Si è già spostato Matias Bortolin, sostituito da Nazareno Italiano: iniziava a Scafati dopo l’ottima stagione ad Avellino, ed è ora alla Juvi Cremona. Da lì dovrebbe uscire Alessandro Morgillo: la Fortitudo Bologna ha detto ‘no’ a un suo ritorno, anche se potrebbe privarsi di Simon Anumba, che però, visto dalla prospettiva di Forlì, è un’ala piccola benché ‘fisicata’. Questo è ciò che offre al momento il supermarket: non moltissimo.

Seconda possibilità, più difficile ma potenzialmente ben più impattante: intervenire sul mercato straniero. Un comunitario (come Perkovic a fine 2024) potrebbe arrivare sempre, a patto di tenere giù uno degli altri due stranieri. Il regolamento consente di prendere un extracomunitario dalla serie A da lunedì 3 novembre in poi. Altrimenti, per pescare in tutto il mondo, ogni società avrà a disposizione un terzo visto dal 9 gennaio. Questo significherebbe però rinunciare a Demonte Harper, il quale ha un contratto pesante. Tra gennaio e febbraio si registrò ugualmente l’interesse di Cantù e dei francesi di Limoges: in un caso simile, per Forlì sarebbe possibile limitare l’impatto economico dell’addio anticipato.

Al momento è tutto estremamente prematuro. E questo fa capire sia quanto la stagione possa ancora cambiare, e allo stesso tempo quanto potrebbe essere complesso raddrizzarla.