Coach Paolo Betti: "Chiudiamo la stagione con una vittoria importante a Genova"

Ultima conferenza post partita della stagione per coach Paolo Betti che prima di ripartire in pullman da Genova ha commentato la prova dei suoi. "Chiudiamo bene la nostra stagione con una vittoria non scontata – ha detto il tecnico della Note di Siena –. I ragazzi sono stati molto seri nell’affrontare con impegno la partita che poteva essere difficile perché potevano mancare gli stimoli giusti". Mancavano sicuramente due giocatori importanti. "Sì, ma abbiamo condotto fin dall’inizio e siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione. Lo dovevamo a noi stessi e i tantissimi tifosi che sono venuti a Genova a vederci e sostenerci nonostante non fosse una gara con fini di classifica". La stagione è stata intensa. "Il campionato era molto difficile, il girone nostro era molto competitivo. Abbiamo vissuto alti e bassi – le sue parole –. Belle vittorie e dolorose sconfitte che però ci hanno fatto ripartire. Abbiamo avuto tanti infortuni che hanno giocoforza cambiato il nostro assetto tante volte ma l’obbiettivo lo abbiamo raggiunto". Pannini e Sabia sono stati due grandi protagonisti dell’annata nonostante fossero all’esordio a questo livello: "Loro due rappresentano da anni la Mens Sana ma ringrazio tutti i ragazzi anche i più giovani", ha concluso Betti.