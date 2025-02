Coach Paolo Betti. "Sul +15 dovevamo chiudere la partita invece abbiamo subito ben tre canestri. In certi momenti serve più tranquillità»

"La vittoria era essenziale, serviva tantissimo dopo 4 sconfitte consecutive. Ci trasciniamo ancora dietro questa paura di vincere nonostante una partita giocata bene e con intensità per più di 26 minuti. In quei momenti viene fuori anche la qualità degli altri che, con cambi sistematici e fisicità, ci hanno messo in difficoltà". Così il coach della Note di Siena Paolo Betti (nella foto) analizzando a caldo la partita vinta non senza sofferenze dalla sua Mens Sana su Campus Varese. Un successo che sa tanto di liberazione per il tecnico biancoverde. "Abbiamo faticato negli ultimi minuti – ha detto ancora Betti -. Nel terzo quarto pur partendo da più 15 e pur avendo fatto tre buone difese, abbiamo subito 3 canestri. Lì dovevamo chiudere la partita – ha aggiunto Betti -. Lì ci siamo un po’ persi. Invece dobbiamo continuare a giocare con intensità e tranquillità. Dal punto di vista fisico sono settimane che non riusciamo ad allenarci con continuità a causa dei problemi di Belli e Tognazzi. Questo può portare a qualche momento di calo – ha sottolineano il coach mensanino -. Ma durante la settimana la squadra è intensa. Dovremo lavorare anche sulla tenuta mentale, per non mollare mai e non ricadere negli errori che poi ci sono stati anche durante l’anno". Tra una settimana esatta chiude il mercato, a fine partita si è visto un Maghelli (non convocato contro Varese) salutare squadra e staff: può quindi dirsi chiusa la sua esperienza in biancoverde. Una mossa che, almeno in teoria, potrebbe far presagire che la Mens Sana sia in procinto di inserire un nuovo elemento nel roster. "La società è a disposizione – ha commentato Betti senza sbilanciarsi -. Stiamo monitorando da tempo la possibilità di mettere dentro un giocatore nuovo. È un’opportunità che stiamo valutando. Stiamo aspettando la scelta giusta", ha concluso Betti.