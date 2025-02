Coach PRIFTIS. "Partita molto tosta e vittoria d’oro»

"E’ stata una gara tosta dove entrambe le squadre hanno giocato duro - così il coach Priftis tratteggia il successo dei suoi - il nostro processo per arrivare alla vittoria è stato molto lungo, per via del modo sbagliato con cui abbiamo iniziato. Poi, durante la gara, abbiamo progressivamente giocato con maggiore energia e concentrazione. Per noi è un successo importantissimo. La perdita di Faried e i falli di Faye ci hanno portato a inventare quintetti particolari. Mi preme sottolineare il carattere e la personalità di Smith e Barford, che hanno realizzato canestri difficili e decisivi nel finale. Spesso nelle partite sono episodi come questi a fare la differenza, nel quadro di un match dove i due team hanno giocato una buona partita". Tra i protagonisti Jamar Smith, che sta ritrovando smalto: "Grazie alla fiducia in me stesso - dice - ma soprattutto nel lavoro quotidiano. Mi ha aiutato sentire la fiducia dell’allenatore e dei compagni".