Coach priftis. "Ragazzi bravissimi. Ma concentriamoci subito sulla Coppa»

Coach Dimitris Priftis commenta così la prestazione: "Congratulazioni ai ragazzi per la bella vittoria, sono entrato in spogliatoio e li ho visti felici e sorridenti, tutti hanno dato il loro contributo. Bene Uglietti, ma anche Faried e Vitali, che hanno un gioco intelligente, che magari non va nelle statistiche, ma che serve molto in campo. Sono contento di come hanno reagito i nostri giocatori, soprattutto in difesa. Abbiamo dominato la seconda frazione di gioco, ho visto un buon ritmo". Guardando avanti: "Dobbiamo riposare perché ci attende mercoledì una partita difficile in Coppa, dobbiamo essere concentrati su quello". Poi, in italiano: "Grazie al pubblico che ci ha davvero sostenuto in maniera calorosa".

Matteo Chillo: "Era una partita non scontata dopo la pausa. Dal secondo quarto è stato un nostro dominio, soprattutto dietro".

Elisabetta Grassi