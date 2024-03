Coach Priftis: "Tarik Black è fisicamente indietro, ma in un paio di settimane le cose andranno decisamente meglio». "La chiave del match è controllare il ritmo»

"Treviso sarà la prima trasferta dopo la pausa, affronteremo una squadra che lotta e che ha giocato con molta solidità le ultime gare. Saranno un osso duro: hanno armi e giocatori chiave (Bowman, Harrison e Olisevicius su tutti, ndr), ma dovremo guardare soprattutto a noi stessi, cercando di avere poche palle perse e di essere competitivi a rimbalzo". Dopo l’importaissima vittoria con Trento, Priftis sa che con Treviso è la ‘prova del nove’ per capire se i biancorossi avranno cambiato faccia lontano dal Bigi dove hanno vinto solo 3 volte in 10 gare.

Coach Priftis si aspetta una risposta di livello?

"Lo spero e me lo auguro e credo che lo vogliano in primis i mei giocatori. Sappiamo che ci attenderà un’atmosfera molto calda, tipica di una squadra che deve lottare e ha bisogno di punti".

Il controllo del ritmo della partita è sempre importante, ma questa volta - viste le caratteristiche degli avversari - può essere ancora più determinante?

"Sì è la chiave numero uno, dovremo gestire bene l’attacco ed evitare le palle perse che possono dare a Treviso la possibilità di giocare in campo aperto che è la cosa che preferiscono fare".

Ha più ‘paura’ della sua Unahotels o di Treviso?

"Credo nella nostra squadra e nella nostra mentalità, abbiamo dimostrato di essere un gruppo che è coeso nel bene e nel male. Fatta questa premessa, ora giocare con avversari come Treviso che lottano per non retrocedere è più difficile che sfidare squadre che lottano per i playoff".

Nelle ultime settimane sono cresciute tantissimo le prestazioni di Atkins e Chillo, possono essere loro gli esempi della coesione del gruppo?

"Tutti i giocatori lo sono, ma il fatto che ci siano spesso dei protagonisti diversi è un po’ il senso del lavoro sul collettivo che abbiamo impostato dall’inizio e mi fa piacere che questo venga fuori".

Come procede l’inserimento di Black?

"Ha bisogno di tempo, non è ancora in grande condizione e non credo che ora possa darci una mano tangibile, ritengo però che in un paio di settimane le cose andranno decisamente meglio".

Può essere considerato un rinforzo in ottica playoff…

"È una speranza, ma per raggiungerli servono 4-5 vittorie".

Francesco Pioppi