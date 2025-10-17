Coach Trinchieri indica la via per Pistoia: "Attenzione a ogni aspetto per ripartire"

Piacevole, interessante, affascinante, stimolante, possiamo definirla così la chiacchierata fatta con Andrea Trinchieri a margine dell’incontro al Naturart Village con gli sponsor del Pistoia Basket, ultimo appuntamento dell’iniziativa "Tre giorni a canestro con..." organizzata dalla società. Parlare con Andrea Trinchieri è realmente piacevole, interessante, affascinante e stimolante perché ti trovi di fronte non solo ad un grandissimo uomo di basket, ma anche ad un grandissimo uomo di cultura, aspetto imprescindibile, come dice lui stesso, per chi vuol fare questo mestiere.

Già perché per Trinchieri "Il leader deve prendersi cura dei suoi giocatori con empatia, ascolto e rispetto, tenendo davvero a chi è con noi e deve ricordarsi sempre che nessuno, nemmeno il coach, è più importante della squadra". Parole che inquadrano in parte quella che è la sua idea di allenatore e di squadra che Trinchieri ha cercato di spiegare in questi tre giorni trascorsi a Pistoia. "Sono stati tre giorni intensi – afferma Trinchieri – un evento che si fa molto all’estero ma poco in Italia, tre giorni in cui ho avuto modo di parlare con giocatori, allenatori e dirigenti e se la mia storia può essere d’aiuto al Pistoia Basket ne sono felice". Pistoia aveva bisogno di tornare a respirare basket, quello pulito, vero, dopo una stagione assurda sotto tutti i punti di vista. "Pistoia è una città di pallacanestro – prosegue Trinchieri – e la sensazione che ho provato è stata d’imbarazzo per quanto accaduto lo scorso anno, una vicenda incredibile, da farci una serie su Netflix. Parlando con il presidente David mi ha detto che sente il dovere di rimediare a ciò che è stato fatto per il rispetto dovuto alla città ed alla storia del club. Devo dire che è un uomo coraggioso".

E c’è veramente bisogno di coraggio e tanta voglia di rimboccarsi le maniche e ripartire perché la stagione passata ha lasciato ferite profonde che solo il tempo riuscirà a guarire. E’ vero che quanto accaduto a Pistoia è qualcosa di incredibile che non ha eguali nella storia della pallacanestro italiana, ma è altrettanto vero che quando si parla si sistema basket bisogna farlo a tutto tondo facendo riferimento non solo all’aspetto sportivo ma anche e soprattutto a quello gestionale. Non di rado si assiste a società che scompaiono, che a metà stagione hanno problemi economici e non riescono a finire le stagioni con tutto ciò che ne consegue, tra punti di penalizzazione e campionati falsati. "Ci vuole attenzione in tutto – afferma Trinchieri – e questo comprende le società, i tifosi, i dirigenti, i giocatori, fare leva sulla cultura, sull’ambiente sociale perché tutto fa parte del sistema basket. Una società è come un’azienda solo che nel basket il risultato non è sicuro, non si può prevedere né calcolare in anticipo".

Maurizio Innocenti