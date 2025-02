Coach Trullo e il match contro Recanati: "Halley, uno scontro diretto da vincere"

Con la sconfitta del Loreto Pesaro sul campo del Bramante, la Halley Matelica sa di essere matematicamente prima al termine della regular season, senza dover fare i conti della differenza canestri, che peraltro risulta essere anche questa dalla sua parte rispetto ai pesaresi. Il Loreto Pesaro, infatti, prima della sconfitta nella "stracittadina", era l’unica squadra ancora in grado di insidiare il primato dei matelicesi. Ma, come da più parte e più volte evidenziato, il primo posto al termine della regular season conta molto poco. Ciò che pesa è il bottino di punti conquistati negli scontri diretti con le altre squadre qualificate al Play In Gold. I giochi sono già fatti: oltre a Matelica passano Recanati, Loreto Pesaro, Porto Recanati, Ozzano e Bramante Pesaro. Ecco quindi che vale tantissimo il match di domani in casa di Recanati alle 18. "È questa la partita che conta realmente – dice coach Antonio Trullo – e spero che i ragazzi abbiano la consapevolezza di giocare uno scontro diretto da vincere fuori casa, una cosa che ci è mancata finora. Il successo sarebbe molto importante per noi in ottica seconda fase. Dobbiamo pensare solo a prepararci al meglio". Insomma, un match da non fallire. Morgillo rientrerà dopo l’influenza, mentre starà ancora ai box capitan Mentonelli, il cui infortunio alla caviglia sembra più serio del previsto.

m. g.