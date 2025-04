Coach Zanco elogia la prestazione dei Bulls e punta ai playoff contro Sant’Antimo

Coach Nicolas Zanco al termine elogia la prestazione dei suoi ragazzi: "Penso sia stata una partita bella, emozionante, con un pubblico spettacolare e una cornice di altissimo livello. Avevo chiesto una reazione alla squadra e sicuramente c’è stata. Abbiamo cercato di giocare faccia a faccia contro un’ottima squadra, perdendo la partita per le brutte percentuali dal campo. Usciamo a testa altissima da questa partita – sottolinea ancora – sapendo che ora dobbiamo affrontare Sant’Antimo, una squadra che verrà qua a giocarsela. Noi ripartiamo da questa energia, da questa cattiveria per tenere vivo il sogno di arrivare ai playoff".

Ora nel play-in si resetta tutto: "Non conta quello che è successo fino ad oggi – ha aggiunto l’allenatore dei Bulls –, domenica affronteremo una squadra diversa da quella affrontata in regular season. Hanno un assetto diverso, dobbiamo studiare le situazioni che hanno funzionato bene e quelle che hanno funzionato meno, poi dare tutto per evitare che la prossima partita sia l’ultima della stagione".