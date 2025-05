Collegno Basket supera ABC Solettificio Manetti in una sfida intensa

collegno

COLLEGNO BASKET: Obase 11, Bossola 16, Milone 6, Castellino 11, Tarditi 24, Quagliotto n.e., Fracasso 5, Obakhabaye 5, Grillo 8, Marcato n.e., Lo Buono, De Bartolomeo 13. All.: Comazzi.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 11, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 24, Fabrizzi n.e., Marchetti n.e., Azzano 14, Nnabuife 5, Cantini 2, Gutierrez 30. All.: Manetti.

Arbitri: Rigon di Bellinzago Novarese e Velli di Fiorano Canavese.

Parziali: 28-22; 45-43; 76-66.

COLLEGNO – Ennesima amara sconfitta per l’Abc, che a Collegno si lascia letteralmente scappare i due punti di mano. Un ko che renderà ancor più complesso il cammino valdelsano nei play-out. In una gara caratterizzata da una grande intensità offensiva, la chiave di volta sono stati gli errori nelle retrovie, ma non solo. Un’Abc alla quale, più di una volta, è mancato il mordente per provare ad ’azzannare’ la sfida, restando così in balia della verve locale.

L’Abc ha un ottimo approccio e, guidata dalle triple di un ritrovato Corbinelli, tocca il più sei (8-14). Collegno però reagisce e con un parziale di 8-0 suggella il primo sorpasso sul 16-14, che diventa 28-22 al 10’. Nel secondo tempino i piemontesi allungano (37-24), poi Gutierrez, Ciano e Azzano firmano il contro-break di 2-12 che permette ai castellani di tornare sotto (39-36) fino al 45-43 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc si lascia sorprendere ancora (57-50). Azzano ricuce lo strappa, ma i troppi errori nelle retrovie portano al 76-66 locale del 30’. Nell’ultimo parziale Gutierrez e Corbinelli conducono il nuovo sorpasso (78-79). A questo punto è botta e risposta fino all’88 pari, quando Collegno si mostra più lucida nei possessi decisivi.