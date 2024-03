Colpaccio di Bergamo. Arriva Sam Kingsley per centrare i playoff

La Bergamo Basket si rinforza in vista dei play In Gold, che inizieranno questo pomeriggio con la sfida casalinga alle 18 contro la Sangiorgese, inserendo sotto canestro l’esperienza e la fisicità dell’ala pivot Sam Kingsley Obiekwe. Spagnolo, ma di passaporto guineano, 196 centimetri, classe ‘94, prodotto della North Eastern University, esperienze a Tenerife, Kingsley è un lungo già testato in Italia tra serie B e C a Manfredonia, Montecatini, Fidenza e Pesaro, in B, dove ha giocato la prima metà di stagione. F.C.