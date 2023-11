Colpo di scena La Virtus esonera Regazzi

di Antonio Montefusco

Ieri sera alle 20.05 un fulmine ha squarciato il cielo giallonero. E’ stato il momento esatto in cui la Virtus Imola ha comunicato la chiusura del rapporto con Marco Regazzi. Un rapporto durato cinque stagioni con la promozione in serie B dopo aver vinto la C, e il miracolo fatto lo scorso anno quando di fatto la V imolese è salita in B Nazionale. Questo il testo della nota diffusa: "La società Virtus Neupharma Imola comunica la scelta di sollevare coach Marco Regazzi dall’incarico di allenatore della prima squadra. A coach Regazzi vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso a beneficio della causa giallonera. La squadra si ritroverà martedì 28 novembre al PalaRuggi per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Bisceglie - e la seduta sarà diretta da coach Mauro Zappi". Ripensando a 24 ore fa, è stata una giornata convulsa, cominciata dopo la sconfitta con Ravenna, in quel momento la dirigenza si è guadata negli occhi è ha pensato seriamente al cambio. Ci sono state tante telefonate, poi il presidente Davide Fiumi, il direttore sportivo Carlo Marchi e il direttore generale hanno comunicato a Regazzi il cambio di strategia.

Probabilmente qualcosa non andava da tempo fra club, allenatore e squadra; nelle recenti partite Aglio e compagni hanno sempre sbagliato qualcosa regalando almeno un quarto agli avversari. Lo score dice 2 vittorie negli ultimi 7 incontri, partite perse dove la Virtus è stata in balia degli avversari, ha provato la rimonta, ma non è sempre riuscita. La V imolese in due stagioni si è trovata ad avere prima come avversarie Castel San Pietro, Castel Guelfo e Bertinoro per passare alle trasferte in Puglia. Passi in avanti fatti grazie anche al lavoro di uno come Regazzi che è virtussino fino al midollo e per questa squadra ha dato tutto quello che era nelle sue corde. Se la Virtus è nella terza categoria nazionale, su questa impresa c’è il forte timbro di Regazzi, uno capace di incarnare lo spirito giallonero come pochi dopo averlo fatto anche da giocatore. Questa mattina la società incontrerà un paio di candidati per la successione, nella rosa dei nomi ci sono Spiro Lekaa, Paolo Lepore e Gabriele Ceccarelli; ma non è da escludere che possa arrivare un coach romagnolo con grande esperienza; non manca la suggestione per il ritorno di Davide Tassinari.